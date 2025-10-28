この記事は2025年9月5日に公開された記事を編集して再掲載しています。

スマホより大きな画面で電子書籍の閲覧やゲーム、動画視聴などを楽しめる「タブレット」。

パソコン代わりとして使えるモデルや、音楽や映画を臨場感あふれるサウンドで楽しめるモデルなど、さまざまなタブレットが発売されているので、どれを購入すればいいか迷っている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、2.5K解像度の11インチ大画面と9000mAhバッテリーを備え、エンタメから仕事まで快適にこなせる、Xiaomi（シャオミ）の「Redmi Pad 2」をご紹介します。

シャオミ( Xi aomi) タブレット Redmi Pad 2 4GB+128GB グラファイトグレー wi-fi モデル 2.5K 大型11インチディスプレ Dolby Atmos対応 9000mAh 大容量 バッテリー 高性能チップHelio G100-Ultra 2TBまでmicroSDカード拡張 Xi aomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版 19,780円 Amazonで購入する PR PR 19,780円 楽天で購入する PR PR

動画視聴も快適。大画面と大容量バッテリーを備えたコスパ抜群タブレット

タブレットを選ぶ基準のひとつが「画面の見やすさ」です。

「Redmi Pad 2」は、2.5K（2560×1600ドット）解像度の高精細な11型液晶ディスプレイを搭載。YouTubeやNetflixといった動画サービスはもちろん、電子書籍や資料の閲覧でも細部までくっきり表示してくれるのが魅力です。

さらにリフレッシュレートは最大90Hzに対応しており、スクロールやアニメーションも滑らか。日常使いからエンタメまでストレスなく楽しめます。

長時間駆動が可能な大容量バッテリーと高音質のクアッドスピーカーを搭載

タブレットで気になるのがバッテリーの持ち。「Redmi Pad 2」は9000mAhの大容量バッテリーを搭載しているので、動画視聴やゲームを長時間楽しんでもバッテリー切れの心配が少なく、旅行や外出先でも安心です。

さらにDolby Atmos対応のクアッドスピーカーを搭載し、映画や音楽を臨場感あふれるサウンドで楽しめるのも嬉しいポイント。イヤホンなしでも十分迫力ある音を体感できます。

これだけのスペックを備えながら、価格は2万円台と手に取りやすいのも大きな魅力。コスパの良いタブレットを探している人にとって、Xiaomiの「Redmi Pad 2」は、「ちょうどいい選択肢」になりそうです。

