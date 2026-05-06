長友佑都が後半25分から途中出場FC東京は5月6日、明治安田J1百年構想リーグの第15節でジェフユナイテッド千葉と対戦。DF長友佑都が後半25分から途中出場し、3月14日の水戸ホーリーホック戦以来、約2か月ぶりのピッチに立った。北中米ワールドカップ（W杯）のメンバー発表まであと9日。「落ち着いて発表を待ちたい」と心境を話した。北中米ワールドカップのメンバー発表を15日に控えるなか、39歳の長友がピッチに帰ってきた。サ