◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１４節鹿島１―１（４―２）町田（３日・メルカリスタジアム）町田は敵地で鹿島にＰＫ戦で敗れた。＊＊＊＊３万１７２４人の大声援にも一切ひるまなかった。最終的にはＰＫ戦で敗れたが、メルカリスタジアムで９０分間はドローで終えた。Ｊ１に昇格した過去２年（２４年・１●３、２５年・０●１）は点差以上に完敗を印象づけられたが、今回はスコアを含めて互角の戦いを繰り広