厳選された約20種類の美味しい日本酒！コピス吉祥寺「SAKE FES by KEG DRAFT vol.2」

コピス吉祥寺は、2025年11月1日(土)から11月3日(月・祝)までの3日間、日本酒イベント「SAKE FES by KEG DRAFT vol.2」を開催します。

最新技術で作られた「KEY KEG」樽を使用することで、通常なら蔵元でしか味わえない搾りたてのフレッシュな生酒が飲める新感覚のイベントです。

厳選された約20種類の美味しい日本酒のほか、カクテルやお子様向けの「お菓子のつかみ取り」、和のステージなど、家族でも一人でも楽しめます！

コピス吉祥寺「SAKE FES by KEG DRAFT vol.2」

昨年に引き続き開催される「SAKE FES by KEG DRAFT」

今年もイベント監修には、日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会(SSI)認定名誉きき酒師である山本将守氏が就任し、厳選した約20種類の美味しい日本酒が提供されます。

蔵元でしか飲めないような新鮮な日本酒が楽しめる、特別な3日間です☆

イベント開催概要

名称：SAKE FES by KEG DRAFT vol.2

開催日時：2025年11月1日(土)〜2025年11月3日(月・祝)

開催場所：コピス吉祥寺 A館3階GREENING広場

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号

交通：JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分、京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

入場料：無料

主催：コピス吉祥寺

※雨天決行、荒天中止いたします。

※イベントは、予告なく変更・中止する場合がございます。

KEG DRAFTで楽しむ新鮮な日本酒

価格：

・日本酒の三種飲み比べ(60ml×3種) 1,800円(税込)

・日本酒(1杯／100ml) 1,000円(税込)

今回のイベントでは、最新技術で作られた『KEG DRAFT』という樽（容器）のシステムを使用します。

長期保存が可能で鮮度を保てる『KEY KEG』という樽に、無濾過でデリケートな日本酒を搾りたてのフレッシュな状態のまま充填。

酸化しにくい状態で鮮度を保てるため、発酵過程で自然と生まれる微発泡感やもぎたて果実のようなフレッシュ感を残した、新鮮な日本酒の味が楽しめます！

厳選日本酒ピックアップ

提供される日本酒は、総合プロデューサーであり、きき酒師でもある山本将守氏が全国各地から厳選し、自信をもってオススメする銘酒約20種類が集まります。

＜日本酒PICK UP＞

上川大雪(北海道)二兎(愛知)今錦(長野)原田(山口)残草蓬莱(神奈川)蓬莱泉 2種(愛知)竹泉 2種(兵庫)光武(佐賀)来福 2種(茨城)真澄(長野)喜久水(長野)まんさくの花(秋田)

※日本酒の種類は変更になる場合があります。

日本酒にあう美味しい食事

揚げたてさくさくの揚げ物や、出汁にこだわったおでん、お腹を満たすうどんなど、日本酒にあう美味しい食事やおつまみも用意されています。

＜食べ物メニュー PICK UP＞

※販売予定の商品、メニュー等は、変更となる場合がございます。

家族で楽しめるコンテンツ

「SAKE FES by KEG DRAFT」は、日本酒が好きな方はもちろん、飲めない方や小さなお子様連れの家族でも楽しめるイベントです。

甘い味覚で日本酒を楽しみたい方向けに、ボタニカル日本酒カクテル（各種 800円税込）も販売されます。

カクテルにすることで、飲みやすい味わいになっています。

また、お子様も喜ぶ「お菓子つかみ取りコーナー」も登場！

昔懐かしの駄菓子のつかみ取りチャレンジです。

参加費は500円(税込)で、未就学児は片手で2回、小学生以上（大人含む）は片手で1回チャレンジできます。

※数に限りがあります。お菓子が無くなり次第終了となります。

「和」を感じるステージパフォーマンス

会場では様々な「和」を感じるステージパフォーマンスが繰り広げられます。

迫力の和太鼓演奏や琴線に触れる和楽器演奏、心躍る阿波踊りなど、日本酒を飲みながら、盛りだくさんの「和」のステージをお楽しみください。

出演はプロ和太鼓集団「和太鼓彩」に所属する若手チーム「和太鼓彩-sai-WINGS」など。

「ほうがくのわ」は、「和楽器音楽を通じて人と人とを繋ぎ、皆で楽しむ」ことを目的に活動している和楽器バンドです。

筝や尺八、笛など様々な和楽器の演奏が楽しめます。

高円寺の阿波おどり連「炎士」もコピス吉祥寺に初登場。

踊りはもちろん、迫力抜群な鉦や太鼓の演奏も楽しめます。

地元吉祥寺の「本宿太鼓 鼓鳩」は、東京都武蔵野市立本宿小学校を中心に、小学生とその保護者たちで結成された太鼓チームです。

「和楽器 六花」は、「和楽器の楽しさを知ってもらいたい！」という思いで集まったプロ演奏家によるチームです。

また、蔵元の方が登壇し、きき酒師の山本将守氏とトークショーをおこなう「蔵元トークショー」も開催されます。

ステージスケジュール

【11月1日(土)】

13:00〜13:30 蔵元トークショー (トークショー)15:00〜15:30 和太鼓彩-sai-WINGS (和太鼓)17:00〜17:30 炎士 (高円寺阿波おどり)

【11月2日(日)】

13:00〜13:30 本宿太鼓 鼓鳩 (和太鼓)15:00〜15:30 ほうがくのわ (和楽器)17:00〜17:30 蔵元トークショー (トークショー)

【11月3日(月・祝)】

13:00〜13:30 蔵元トークショー (トークショー)15:00〜15:30 六花 (和楽器)17:00〜17:30 六花 (和楽器)

搾りたてのフレッシュな日本酒と共に、美味しい食事や「和」のステージパフォーマンスも楽しめる特別な3日間。

ご家族やご友人と訪れてみてください！

コピス吉祥寺で開催される「SAKE FES by KEG DRAFT vol.2」の紹介でした。

