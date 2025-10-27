◇明治安田J1リーグ第35節 神戸2―2新潟（2025年10月26日 デンカS）

明治安田J1リーグは2試合が行われ、神戸は来季J2降格が確定した新潟と2―2で痛恨のドローとなった。FW大迫勇也（35）が決めた2得点を守り切れず、残り3試合で首位・鹿島との勝ち点差は5と優勝争いから大きく後退、史上2クラブ目の3連覇は厳しい状況となった。

昨季は劇的な逆転勝利をつかみ、リーグ連覇への熱量を高めた敵地・新潟の冷たい雨が突き刺さった。2点差を追いつかれて痛恨のドロー。吉田監督は「自分の甘さが出た。勝たせてあげられなくて申し訳ない」とぼうぜんとした。

前半48分に大迫が先制点。後半7分にはPKを左隅に流し込んで追加点を奪った。エースの2得点で理想的な流れだったが、同25分前後から全体の運動量が落ちた。メンバーを入れ替えながら強度を保とうとしたが、既にJ2降格が確定した新潟に同点を許す。2点差を追いつかれるのは23年4月の横浜M戦以来の屈辱となった。

リーグ戦3試合勝ち星なし。首位・鹿島とは勝ち点5差のまま、残り3試合。PK獲得を含む全2得点に絡んだ宮代は「原因が分かっていたら勝てている。切り替えたい」。優勝争いから脱落し、3連覇は風前のともしびとなった。