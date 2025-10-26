エスティマ後継機！ “約540万円”のトヨタ“新”「“7人乗り”ミニバン」発表され話題に！ 246馬力のスポーティな「シエナ」中国に登場し称賛の声

トヨタの新型ミニバンが話題沸騰中！

トヨタと中国広州汽車の合弁会社「広汽トヨタ」は2025年9月23日、現地で生産している大型ミニバン「シエナ」の2026年モデルを発表しました。

快適性と質感をさらに高めた新モデルに、ユーザーからさまざまな反響が寄せられています。

スポーティなデザインもイイ！

シエナは1997年、北米市場向けに誕生した大型ミニバンです。卵型の先進的なスタイルで話題を呼んだ「プレビア」（日本名：エスティマ）の系譜を受け継ぐモデルとして登場しました。

当初は北米専売・北米生産でしたが、2021年に登場した現行型（4代目）からはグローバル展開がスタート。現在は北米に加え、中国でも生産されており、世界各国で販売されるモデルとなっています。

ボディサイズは全長5165mm×全幅1995mm×全高1765mm、ホイールベースは3060mm。全高を抑えたスマートなスタイリングは、エスティマ譲りの軽快な印象を残しています。

室内は2-2-3の7人乗りレイアウトを採用。パワーユニットには2.5リッターのハイブリッドシステムを搭載し、システム最高出力は181kW（246馬力）を発生。駆動方式はFWD（前輪駆動）と4WDから選択可能です。

今回発表された2026年モデルでは、基本デザインを踏襲しつつ、装備や質感の向上が図られています。

上級グレードでは、ブラウンのセミアニリンレザーや乗降時に足元を照らすウェルカムライトを採用し、上質な空間演出が強化されています。

さらに2列目シートには、電動調整やロングスライドに加えて、16点マッサージ機能を内蔵。長距離移動時の疲労軽減や体圧分散に配慮した設計で、快適性を高めています。

ボディカラーには新色「サイバーゴールド」を含む全5色を設定。陰影が映える面構成と相まって、ミニバンでありながら存在感のある佇まいを演出しています。

2026年モデルの価格は29万9800元（約600万円）から。

エントリーグレードの「コンフォート」は3万元（約60万円）値下げされ、26万9800元（約540万円）に。中間グレードの「デラックス」（4WD）も同様に3万元値下げされ、33万9800元（約680万円）となっています。

※ ※ ※

シエナ新モデルについて、ユーザーからは「カッコいい！」「都会的で洗練されている」といった好意的な声が多数寄せられ、外観の洗練度が高く評価されています。

装備・快適性に関しては、2列目に搭載されたマッサージ機能付きシートに対し「豪華すぎる」と驚きの声も。さらに「エスティマの再来を待っていた」「国内販売してほしい」といった熱望も多く、「中国だけで展開するのはもったいない」との意見も見られます。

中国ではミニバン市場が堅調に推移しており、シエナはファミリー層を中心に高い支持を集めています。姉妹車の一汽トヨタ「グランビア」と並び、大型ミニバンの中でもトップクラスの人気を誇る存在です。

今回の質感向上と価格見直しにより、新たな顧客層の獲得を目指し、大型ミニバン市場での競争力をさらに高める構えです。