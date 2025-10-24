トム・クルーズとアナ・デ・アルマスが「結婚秒読み」一転、破局に…愛を冷ました“大作目白押し”状態

７月にはパパラッチの前で“手つなぎデート”

つい先日まで、“結婚秒読み”と報じられていたトム・クルーズ（63）とアナ・デ・アルマス（37）が、一転して「破局」が報じられた。

２人は今年２月にロンドンでのディナー・デートが報じられロマンスのウワサが浮上した。度々、デートは目撃されていたが、７月にパパラッチの前で“手つなぎデート”を披露して、交際をアピール。しかも、トムがロンドン郊外に新居となる豪邸を物色し、婚前契約書も準備したと米・英メディアに報じられていただけに、いったい何があったのかと波紋を広げている。

スーパー・カップルの破局を最初に報じたのは10月15日付（現地時間、以下同）の英紙サン（電子版）だ。２人に近い情報筋が同紙に

〈トムとアナは一緒に楽しい時間を過ごしましたが、カップルとしての時間は終わりました。２人は良い友人関係を続けるつもりですが、もう付き合っていません〉

と語ったという。

〈長続きはしないと気づき、友達でいるほうが良いと考えたのです〉

という。

トムは４度目の結婚に向けまっしぐらとみられていたのだが、情熱の炎は消えてしまったのだという。

サン紙の報道を受けて、米紙ニューヨーク・ポストなどの米メディアもサン紙が報じた関係者のコメントを引用して破局を報じた。

「関係者からの『交際は終わった』というコメントを読み解くと、これはあくまで推測ですが、結婚が視野に入ってきたものの、お互い決断するまでには機が熟していなかったと考えられます。２人とも多くの新作プロジェクトを抱えて多忙を極めていることもあり、俳優としての立場を守るためにも、友人関係に戻したほうがいいということになったのでは」（ハリウッド事情通）

『トップガン』３作目も控えており

トムは、５月に公開された『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』が大ヒット。また、『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』（’14年）と『レヴェナント：蘇えりし者」（’15年）でアカデミー賞監督賞を２年連続で受賞したアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督とタッグを組む注目の新作『ジュディ』が11月にクランクインするほか、『トップガン』シリーズの３作目、クリストファー・マッカリー監督との新作、ダグ・リーマン監督との宇宙を舞台にした作品など複数の大作プロジェクトを抱えている。

一方のアナも、マリリン・モンローを演じた映画『ブロンド』（’22年）でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされ、『バレリーナ：The World of John Wick』（’25年）に主演するなどハリウッドのトップスターとして活躍。トムと共演する深海スリラー『Deeper』も含め、出演オファーが目白押しといわれている。

英紙デイリー・メールによると、アナは10月12日、『トップガン マーヴェリック』でトムと共演した俳優マイルズ・テラー（38）と、米カリフォルニア州サンタモニカのジムにいるところを目撃されたという。ちなみにマイルズはモデルのケリー・スぺリーと結婚しており、アナとは友人関係とみられる。

また９月には、アナは出身地のプエルトリコを旅行中にラッパーのバッド・バニーとパーティーをして、自身のインスタグラムにバニーたちとの写真や動画を投稿。

〈プエルトリコから離れたくない。なんて素敵な日々だろう〉

などとコメントを添えた。

そして先週、２人の友人とパリの街を散策する様子を、自身のインスタグラムに投稿している。そうしたアナの最近の行動は“独身”を楽しんでいるかのようにも見える。

２人は華麗な結婚・離婚、交際歴でも知られる。トムはニューヨーク州シラキュース出身で、ミミ・ロジャース、ニコール・キッドマン、ケイティ・ホームズと過去３度結婚・離婚し、ほかにもメリッサ・ギルバートやレベッカ・デモーネイとも交際していた。

一方のアナは、キューバ出身で、18歳の時にスペインのマドリードに移り、その後ロサンゼルスに移住してハリウッド映画に出演するようになる。’11年にスペイン人俳優のマルク・クロテットと結婚して’13年に離婚。その後、スペインの監督ダビド・ビクトリと交際し、’20年から『底知れぬ愛の闇』で共演したベン・アフレック（53）と交際、同棲していたが’21年に破局している。

トムとアナの約９ヵ月に及ぶロマンスも、お互いに“過去に交際していた人”リスト入りした格好だ。いずれにしてもトップスター同士の２人が、次に誰と交際するのか注目されるところだ――。

取材・文：阪本良（『東京スポーツ新聞社』元・文化社会部部長）