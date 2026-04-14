2025年に開催された「第78回カンヌ国際映画祭」の監督週間でプレミア上映され、“カンヌ初のサメ映画”として話題を呼んだ『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』が、5月8日より公開される。【動画】危険生物（サメ）×危険人物（サイコパス）混ぜるな危険の予告編映画祭での上映時には拍手が鳴りやまず、観客から称賛を浴びた本作。サメ映画がカンヌで上映されること自体が異例とされる中、単なるパニック作にとどまらず、サ