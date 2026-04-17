再びマーヴェリックが飛ぶ!?映画『トップガン』の3作目が制作されることが、2026年4月16日（現地時間）、ラスベガスで開催されたシネマコンで正式に発表されました。【画像】ええ!? こうやって撮影したの？ 『トップガン』制作用に改造されたスーパーホーネット！主演はトム・クルーズが続投し、1作目のプロデュースを担当したジェリー・ブラッカイマーもプロデューサーとして復帰する予定です。その他のキャストの続投に関す