米俳優トム・クルーズ（63）に、90年代に一世を風靡した“元祖セクシー女優”パメラ・アンダーソン（58）とのロマンスが浮上して話題を呼んでいる。米ナショナル・エンクワイアラー誌によると、クルーズは2024年に公開された映画「ラスト・ショーガール」でゴールデン・グローブ賞にノミネートされるなど演技が絶賛されたアンダーソンを祝福するため直接連絡を取り、それをきっかけに親密な関係に発展したという。2人がニューヨー