日本初のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」の藤〓忍社長は、39歳まで専業主婦でアパレル店員、居酒屋経営を経て、入社9カ月で社長になるという異色の経歴を持つ。どうやって低迷していた業績を復活させたのか。著書『39歳、初就職。』（世界文化社）より、一部を紹介する――。提供＝ドムドムフードサービス■ドムドムは黒字企業に生まれ変わった社長就任後2年8カ月目、ついにドムドムハンバーガーは黒字転換を達成し