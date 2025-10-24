¡È¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¸òÀï¾õÂÖ¡É¤ÎÀ¼¤â¡¡ÁÏ²Á³Ø²ñ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿Ì¤¨¤¢¤¬¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤«¤é¤ÎºÇÂç¤Î¡Ö·ù¤¬¤é¤»¡×¤È¤Ï
º®Íð¤ÎÉúÀþ¤È¤Ï
¡¡Ã¯¤â¤¬ÁÛÁü¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«¸øÏ¢Î©¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦·à¤ò±é¤¸¤¿¸øÌÀÅÞ¡£ÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀ¯ºö¼Â¸½¤Ï²ÄÇ½¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÈÎ¥º§ÆÏ¡É¤ò¤Ä¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿³Ê¹¥¤Î¼«Ì±¤Ï¸øÌÀ¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤¤¡£¸øÌÀ¤È¤½¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ïº£¸å¡¢·ù¤¬¤é¤»¤äË¸³²¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë·Ù²ü´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡¡¡Ö¶ÌÌÚ¼óÁê¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÂçÊª¸å¸«¿Í¤È¡ÈÌ©²ñ¡É¤Î¸½¾ì
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¤¶¤Ã¤È¸«¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¸øÌÀ¤Ï10Æü¡¢¼«Ì±¤ËÂÐ¤·¤ÆÏ¢Î©Î¥Ã¦¤òÄÌ¹ð¡£¼«Ì±¤Ï°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¡¢20Æü¤Ë¹ç°Õ½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸øÌÀ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÁíºÛÁª¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤«¤é¡¢ÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬¡È¿·ÁíºÛ¤ÈÊÝ¼éÃæÆ»¤ÎÍýÇ°¡¦À¯ºö¤ÇÁê¤¤¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤éÏ¢Î©¤ÏÁÈ¤á¤Ê¤¤¡É¤Ê¤É¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï26Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¼«¸ø¤ÎÌª·î´Ø·¸¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¸å¤Îº®Íð¤ÎÉúÀþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤È¡¢À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡£
ËãÀ¸»á¡Ö¸øÌÀ¡¦³Ø²ñ·ù¤¤¡×¤Î¸¶ÅÀ
¡¡¹â»Ô»á¤¬ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¸øÌÀ¤¬ÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¡¢Åö½é¤ÏÃ¯¤âÁÛÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ï¢Î©Î¥Ã¦¤ËÆ°¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤ì¤³¤ì¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸øÌÀ¡¦ÁÏ²Á³Ø²ñ·ù¤¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëËãÀ¸ÂÀÏº»á¤òÉûÁíºÛ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤äµìÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤òÊú¤¨¤ëÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤ò´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ë½¢¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¡¢¹â»Ô»á¤¬ÁíºÛÁª¤ÇÅöÁª¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤È¡ÈÌ©²ñ¡É¤·¤¿¤³¤È¤¬¸øÌÀÂ¦¤Î¿À·Ð¤òµÕ¤Ê¤Ç¤·¤¿¤³¤È¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤À¡£
¡¡ÏÃ¤Ï¤½¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤óËãÀ¸»á¤Î¸øÌÀ¡¦³Ø²ñ·ù¤¤¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡1994Ç¯¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¼«Ì±¤Îµµ°æÀÅ¹á»á¤é¤È¶¦¤Ë¡Ö·ûË¡20¾ò¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¡×¤òÈ¯Â¤µ¤»¡¢¸øÌÀ¡¦³Ø²ñ¤Î´Ø·¸¤Ë¡Öµ¬Äê¤µ¤ì¤ëÀ¯¶µÊ¬Î¥¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤Èµ¿µÁ¤òÄè¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÃÓÅÄÂçºîÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ø¤Î¾Ú¿Í´Ìä¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢1998Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±¤ÏÇÔËÌ¤·¡¢¼«Ì±¤Ï¸øÌÀ¤È¤ÎÏ¢Î©¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ê¡¢¼«¼«Ï¢Î©¤«¤é¼«¼«¸øÏ¢Î©¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£·ûË¡20¾ò¤ò¹Í¤¨¤ë²ñ¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
³Ø²ñ°÷¤ÎÈèÏ«ÅÙ¡¦¥¹¥È¥ì¥¹
¡¡ËãÀ¸»á¤Ï2023Ç¯9·î¡¢³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢3Ê¸½ñ¤Ø¤Î¸øÌÀ¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¡¢Åö»þ¤Î»³¸ýÆáÄÅÃËÂåÉ½¤é¤ä³Ø²ñ¤ò¡Ö°ìÈÖÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤³¤È¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸øÌÀ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ËÏÃ¤òÌá¤½¤¦¡£
¡ÖËãÀ¸»á¤äÇëÀ¸ÅÄ»á¤ÎÅÐÍÑ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤É¤Î»ØÅ¦¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÌÀ¤¬Î¥Ã¦¤òÅÁÃ£¤·¤¿ºÝ¤ËÀÆÆ£»á¤Ï¹â»Ô»á¤ËÂÐ¤·¡ÈÃ¯¤¬ÁíºÛ¤Ç¤âÎ¥Ã¦¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹â»Ô»á¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÈÀÐÇËÀ¯¸¢¤À¤Ã¤¿¤éÎ¥Ã¦¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡É¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼óÈø°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï³Ø²ñ¤¬NO¤ò²¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡È¼«Ì±µÄ°÷¤Î¥«¥Í¤ä°ÛÀÌäÂê¤Ê¤É¤Î²£Ë½¤ËÄ¹Ç¯ÉÕ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£Áªµó·ë²Ì¤¬°¤¯¤Ê¤¤´Ö¤ÏÊó¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤ÏÁêÅö¤Ê±¦¸ª²¼¤¬¤ê¡£Áªµó³èÆ°¤ËÂçÎÌÆ°°÷¤µ¤ì¤ë³Ø²ñ°÷¤ÎÈèÏ«ÅÙ¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¹â¤¯¡¢Ï©Àþ¤Î°ã¤¤¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤éÌµÍý¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÍýÍ³¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿³Ø²ñÂ¦¤«¤é¤Î¡ØÎ¥º§ÆÏ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¸øÌÀ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¹àÌÜ
¡¡¸øÌÀ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ°Ý¿·¤È»ö¼Â¾å¤ÎÏ¢Î©¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ì±¤Ï¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ½ñ¤Ë¡È½°±¡µÄ°÷Äê¿ô¤Î£±³äºï¸º¡Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ë¡É¤Ê¤É¡¢¸øÌÀ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¹àÌÜ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡Ö¸øÌÀ¤Ïº£¸å¡¢ÈæÎã¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç1³äºï¸º¤òÈæÎãÄê¿ô¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤È¶ñ¹ç¤¬°¤¤¡£¤â¤È¤â¤ÈÍ¿ÌîÅÞÌä¤ï¤º¡¢¸½¹Ô¤Î¾®Áªµó¶èÈæÎãÂåÉ½ÊÂÎ©À©¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¿¤áÃæÁªµó¶èÀ©¤Ø¤Î²óµ¢¤¬¾§¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸øÌÀ¤â¤ª¤ª¤à¤Í°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢ÈæÎãÄê¿ô¤À¤±¤ò¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¤È»à³èÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤º¡¢¼«Ì±¤ËÂÐ¤·¡È¤¤¤¤Ê¤ê¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤¿¤«¡É¤È¤Îº¨¤ßÀá¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ï¤¢¤ë¤Ë¤»¤èÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ç¼«Ì±¤Ë¥±¥ó¥«¤òÇä¤Ã¤¿¤È¤â¸«¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤Á¤é¤¬Àè¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤¿¤«¤ÏÈùÌ¯¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¸òÀï¾õÂÖ¡×¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÇ÷´¶¤À¡£
·Ù²ü´¶¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤È¤Ï
¡Öº£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹â»ÔÆâ³Õ¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤òºÇÍ¥Àè¤ËÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¿ÌîÅÞ¤Ï°ìÃ×¤Ç¤¤ëÅÀ¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌîÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸øÌÀ¤Î¼çÄ¥¤¹¤ë¡Ø2Ëü±ß¤Î°ìÎ§¸½¶âµëÉÕ¡Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¾ìÌÌ¤Ï·ã¸º¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Î¥Ã¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÁÛÄêÆâ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢º£¸å¡¢¼«°ÝÂ¦¤¬·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡È·ù¤¬¤é¤»¡É¤Ë·Ù²ü´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡·Ù²ü´¶¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡Ö½¡¶µË¡¿Í¤Ø¤Î²ÝÀÇÌäÂê¡×¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢½¡¶µË¡¿Í¤Ø¤Î²ÝÀÇ¤ÏË¡¿ÍÀÇ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ê¤É¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÉÛ»Ü¤ä´óÉÕ¤ËÀÇ¶â¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÁÏ²Á³Ø²ñ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤³¤³¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ì¤Ð½¡¶µÃÄÂÎ¤Ï¿Ì¤¨¤¢¤¬¤ë¡£
¡ÖÀÇ¼ýÁý¤Ç¤â¹ñºÄÈ¯¹Ô¤ÏÅöÁ³Â³¤¯Ãæ¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀÇ¼ýÁý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÏÃ¤Ê¤éÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬É¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÁÏ²Á³Ø²ñ¤äµìÅý°ì¶µ²ñ¤È¤Î´Ø·¸¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¼«Ì±¤¬Ã¦¡¦½¡¶µÃÄÂÎ¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ß»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¿ÀÆ»À¯¼£Ï¢ÌÁ¡×¤Î¤ª¤ª¤â¤È¤Ë¤Ï½¡¶µË¡¿Í¡Ö¿À¼ÒËÜÄ£¡×¤¬¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£
