■データが語る「衆院選の真実」自由民主党の歴史的な大勝利で終わった解散総選挙でありましたが、解散報道から投開票日までのちょうど30日間、大変なドタバタでありました。写真提供＝共同通信社当確者の名前にバラを付ける高市早苗首相＝2026年2月8日、東京・永田町の自民党本部 - 写真提供＝共同通信社本稿では、この選挙戦を通じて時系列にどのような報道があったか、それと併せてネットやRDD（Random Digit Dialing）を使った