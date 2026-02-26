いま、日本有数の宗教団体創価学会に大きな変化が起きている。池田大作氏の死去や選挙惨敗、高齢化だけでは語れない“もう一つの問題”が、現場の学会員たちを揺らしているという。組織の内部で何が起きているのか。創価学会員に取材したライターの片山一樹さんがリポートする――。■座談会に集まるのは「高齢者ばかり」中道改革連合と公明党の支持母体である創価学会が、いま揺れている。カリスマ的指導者であった池田大作名誉