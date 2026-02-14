先の衆院選では連立与党で352議席を獲得した高市首相。公約に掲げていた食料品の消費税ゼロ案（税収減は年約5兆円）をめぐり、代替財源の確保として「宗教法人への課税」という秘策に着手する可能性を2月12日のデイリー新潮が報じた。 【画像】自民党・森下千里議員がグラビアアイドル時代にミニスカートで務めた1日署長写真 仮に実現すれば、現行の「課税免除」を解除することで年4～5兆円規模の税収になり得