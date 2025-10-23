この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで多彩なホテル宿泊記を発信するBobby氏が、「グランドニッコー東京ベイ舞浜の上層階にラウンジ利用付きで1泊」と題した動画を公開。多くの視聴者が注目する中、Bobby氏は自らの宿泊体験や、そのホテルならではの楽しみ方を紹介した。



動画冒頭では「平日だけど舞浜駅はゲストでいっぱい」と現地レポートからスタート。今回は「上層階・ニッコーフロアのスーペリアルーム」に宿泊し、「ラウンジ利用券付きの一泊二日プラン、さらにディズニーシーのミラコスタで夕食も」と特別感いっぱいの旅程を明かした。



グランドニッコー東京ベイ舞浜の館内では、ハロウィン装飾やホテル開業5周年の記念ムードを背景に、巨大な吹き抜けロビーや売店の便利さをレビュー。「ファーストショップには地ビールや東京土産、そして“日本の朝ごはんバスボール”も発見」した点を楽しそうに伝えている。動画内での特徴的な一言「意外といいな。意外と悪くないな。意外といいですよね」と意外性あるアクセスの良さを強調、「4分は近いな」とアクセスの利便性にも触れた。



客室紹介では、「和洋折衷なインテリアが素敵」「ラウンジ利用ができて、何度でも出入りできるのが最大の魅力」と、ニッコースーペリアルーム&ラウンジの快適さを絶賛。バルコニーからのディズニーリゾートエリアや海の眺望も「すごく気持ちいい」と述べ、「ミッキーデザインのトレーナーにお着替え」するなど、ご自身の楽しみ方も披露した。



ホテルラウンジ「ラ・テラス」では、「カクテルタイムメニュー充実！だし巻き卵が特に美味しい」と食事を満喫する様子や、「営業時間中は何度でも出入りできて大変便利」と強調。続く夕食では、ディズニーシー・ミラコスタ内『シルクロードガーデン』のハロウィン期間限定コース＆スペシャルドリンクを堪能。「伊勢海老、牛フィレ肉、そして黒ゴマ豆乳担々麺はトップクラスの美味しさでした！」と歓喜のコメントも。



朝は最上階ラウンジで「静かに朝食を食べたい方におすすめ」と語り、「ハチミツ豆乳パンがお気に入り」と素朴な感想も。チェックアウトまで快適な滞在をレポートし、「今回泊まるのは2回目。グランドニッコー東京ベイ舞浜は本当におすすめ」「ディズニー旅の候補にぜひ！」と太鼓判を押した。



動画の終わりには「バルコニー付きで海側の景色、何度もラウンジが使えてとても快適な一泊でした。内容が少しでも画面の前のプリンセスのお役に立てば幸いです」とメッセージも。最後は視聴者への感謝を込めて「ご視聴 サンキュー ありがとうシェイシェイ」と独特のフレーズで締めくくった。