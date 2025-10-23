¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬Æü¥Æ¥ì¤Î¹ßÈÄÈ½ÃÇ¤Ë°ÛÏÀ¡ÖÄ°¼è¤ÏÍ¶Æ³Åª¤À¤Ã¤¿¡×¡£»°±ºÍ§ÏÂ¡¦É´·ÃÉ×¿Í°ÊÍè36Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ÛÎãÂÐ±þ¡¢¿Í¸¢µßºÑ¿½Î©¤Æ¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
¡¡6·î20Æü¤«¤éÌµ´ü¸Â³èÆ°Ää»ßÃæ¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ë¡Ø¥¶!Å´ÏÓ!DASH!!¡Ù¤Î¹ßÈÄ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¶É¤Ë¼êÂ³¤¤Î¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¡ÊÆüÊÛÏ¢¡Ë¤Î¿Í¸¢ÍÊ¸î°Ñ°÷²ñ¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½Î©¤Æ¤¿¡£
¢¡Æ±ÍÍ¤Î»öÎã¤Ï36Ç¯Á°¤Þ¤ÇÁÌ¤ë
¡¡·ÝÇ½¿Í¤¬ÉÔÍø±×¤òÈï¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢·º»ö¤«Ì±»ö¤ÇÁÊ¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£²áµî¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ë¤è¤ë¿Í¸¢µßºÑ¤Î¿½Î©¤Æ¤Ï¡¢É´·ÃÉ×¿Í¡Ê66¡Ë¤¬¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤«¤é¾ïµ°¤ò°ï¤¹¤ë¼èºà¹¶Àª¤ò¼õ¤±¤¿»°±ºÍ§ÏÂ¡Ê73¡Ë¤¯¤é¤¤¤À¡£1989Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¿½Î©¤ÆÀè¤ÏÆüÊÛÏ¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë¡Ì³¾Ê¤Î¿Í¸¢ÍÊ¸î¶É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Î¾ì¹ç¡¢Ë¡Åª¤ÊÌäÂê¤òÁè¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¸¢¤Î¿¯³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ë¿½Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤À¡£·ÝÇ½¿Í¤È¿Í¸¢¤ÎÌäÂê¤Ï»°±ºÉ×ºÊ¤Î»þÅÀ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ë¡Î§¤ÇºÛ¤±¤Ê¤¤¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢·ÝÇ½¿Í¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò¼õ¤±¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£¸å¤Ï¿Í¸¢¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¹ñÊ¬¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆüÊÛÏ¢Á°²ñÄ¹¤Î¸ÖÅÄÍ¥ÊÛ¸î»Î¡£2010Ç¯¤Ë¤Ï¹âÅèÀ¯¿¡Ê58¡Ë¤¬Á°ºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦Èþ¸µ¡Ê45)¤ËÎ¥º§¤òµá¤á¤¿Ì±»öºÛÈ½¤Ç¡¢¹âÅèÂ¦¤ÎÂåÍý¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï¹âÅèÂ¦¤¬¾¡ÁÊ¤·¤¿¡£
¢¡¹ñÊ¬¤ÈÆü¥Æ¥ì¡¢ÁÐÊý¤Î¼çÄ¥
¡¡¸ÖÅÄÊÛ¸î»Î¤¬¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¡Ê10·î30Æü¹æ¡Ë¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÊ¬Â¦¤Î³Ë¿´ÉôÊ¬¤Î¼çÄ¥¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¹ñÊ¬¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢6·î18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü¥Æ¥ìÂ¦ÊÛ¸î»Î2¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤ÎÄ°¼è¤ÏÍ¶Æ³Åª¤À¤Ã¤¿¡£
£Ä°¼è¸å¡¢¤É¤Î¹Ô°Ù¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤¬Æü¥Æ¥ì¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ÖÅÄÊÛ¸î»Î¤Î¸«²ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÊ¬¤Î¹Ô°Ù¤ÏÈÈºá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¹ñÊ¬¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¿Í¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤äÄ´ººÆâÍÆ¤Î¸øÉ½¤òÆü¥Æ¥ì¤«¤é»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢²ñ¸«¤Ê¤ÉÂÐ³°Åª¤ËÀâÌÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü¥Æ¥ì¡¦Ê¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹(63)¤Î²ñ¸«¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Í×ÅÀ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤³¤Á¤é¤â¸µºâÌ³»öÌ³¼¡´±¤Ç´ë¶ÈË¡Ì³¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¿¿º½Ì÷¡¦Èó¾ï¶Ð¼èÄùÌò(71)¤ä¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¤È¶¨µÄ¤Î¾å¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤ë¡£ËÜ¿Í¤âÎ»¾µ¤·¡¢¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤äÈï³²¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òÉú¤»¤ë¤Î¤ÏÊÛ¸î»Î¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¡£
£·ºË¡¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤´ÆÆÄ´±Ä£¤ÎÁíÌ³¾Ê¤Ë¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£
¢¡ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆü¥Æ¥ì¤ÎÈ½ÃÇ¡¢ÂÅÅöÀ
¡¡¼ç¤ÊÁèÅÀ¤Ï¡ÖÆü¥Æ¥ì¤ÎÄ°¼è¤ÎÊýË¡¤ä¹ßÈÄ¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÆü¥Æ¥ì¤¬Ä´ººÆâÍÆ¤òÉú¤»¤ë¤è¤¦¹ñÊ¬¤Ëµá¤á¤¿¤Î¤ÏÂÅÅö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Î¼êÂ³¤Á´ÈÌ¤ÏÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤ÏÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Î²ñ¸«¸å¡¢°ìÉô¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ÎÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¤¿¤á¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬³°Éô¤ÎÊÛ¸î»Î¤é¤Ë¤è¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹É¾²Á°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢Á´ÂÐ±þ¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¡ÊÂÐ±þ¤Ï¡ËÅ¬ÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë°Õ¸«½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÊ¬Â¦¤¬ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤ÎÂÅÅöÀ¤ä¼êÂ³¤¤ÎÀµÅöÀ¡£Æü¥Æ¥ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ÎÆâÍÆ¤òÉú¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ñÊ¬¤â»öÁ°¤ËÎ»¾µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÍýÍ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÊÝ¸î¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñÊ¬¤Ë¤â´Ø·¸¼Ô¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡ÁÐÊý¤È¤â¤ËÂçÊªÊÛ¸î»Î¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤ÇËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÏË¡Î§¤Î¥×¥í¤À¤¬¡¢ºÛÈ½´±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤â¤Ë°ÍÍê¼Ô¤ÎÍø±×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï·ÝÇ½¿Í¤¬²áµî¤Ëµ¯¤³¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¿³ºº¤Îº£¸å¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¡©
¡¡Æü¥Æ¥ì¤Ë¤è¤ëÄ°¼è¤ä¼êÂ³¤¤ÏÏ¿²»¤äÊ¸½ñ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢»ö¼Â¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¹ñÊ¬¤Î¿½Î©¤Æ¤ò¿Í¸¢ÍÊ¸î°Ñ°÷²ñ¤¬¼õÍý¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¿½Î©¤Æ¤Ï¤Þ¤º´Ê°×¿³ºº¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¤³¤³¤ÇÍ½È÷¿³ºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤«¡¢¤·¤Ê¤¤¤«¤¬·è¤á¤é¤ì¤ë¡£
