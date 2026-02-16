《このたび、日本テレビの福田博之社長と面会する機会をいただき、私の行いによりご迷惑をおかけしたことに対して直接にお詫びをさせていただきました》2月12日にこうコメントを発表したのは、元TOKIO国分太一（51）。昨年6月に日本テレビからコンプライアンス違反行為を理由に『ザ！鉄腕！DASH!!』の降板を通告され、無期限の活動休止を発表。あれから約8カ月が経ち、騒動に一区切りがついたかたちだ。「国分さんの代理人・菰田