日本テレビは2月16日に定例社長会見を行い、『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系、以下DASH）に出演していた元TOKIOの松岡昌宏と城島茂に対し、同局の福田博之社長が直接面会し、謝罪したことを明らかにした。【写真】プールの前で下着姿でうすら笑いを浮かべる国分太一松岡昌宏の怒りと降板松岡は13日に所属事務所のホームページで、『DASH』からの降板をすでに発表。また、15日には城島が個人事務所のホームページで、同番組