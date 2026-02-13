《長年にわたって人生を共にしてきたTOKIOの城島・松岡に少しでも恩返しができるよう懸命に努力してまいる覚悟です》元TOKIOの国分太一（51）が発表した反省コメントとともに幕引きとなった日本テレビのコンプラ違反騒動に対し、SNSでは疑問の声が続出している。事の発端は’25年6月に行われた、日本テレビの福田博之社長（64）による緊急会見だ。日テレは国分による重大なコンプライアンス違反があったとして、人気番組『ザ！鉄腕