2月12日、国分太一（51）は代理人弁護士の菰田優氏を通じて、日本テレビ・福田博之社長と面会し、謝罪をおこなったことを発表。また人権救済申し立ては行わないことを明らかにした。昨年6月、コンプライアンス違反を理由に日本テレビの『ザ！鉄腕！DASH!!』を降板していた国分。無期限の活動休止を発表し、城島茂（55）、松岡昌宏（49）とのグループ・TOKIOも解散していた。昨年11月には記者会見をおこない、関係者への謝罪と共に