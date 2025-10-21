「予選グループ最下位でもW杯本大会へ？」“大惨事”スウェーデンの仰天シナリオ。欧州予選をカオス化する「まさかの救済ルート」
北中米ワールドカップの欧州予選で大不振に喘ぐスウェーデン。過去本大会12回出場の伝統国が、今予選ではスロベニアに２−２と引き分け、伏兵のコソボに連敗（アウェーで０−２、ホームで０−１）、スイスに０−２と、グループBで１分３敗の最下位に沈んでいる。
アレクサンデル・イサク（リバプール）、ヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）、デヤン・クルセフスキ（トッテナム）、アントニー・エランガ（ニューカッスル）ら有能なタレント揃えながらも結果が出ず、ヨン・ダール・トマソン監督は10月14日に解任された。監督交代（後任はグレアム・ポッターか）をもってしても、残り試合での逆転突破は現実的にほぼ不可能だろう。
大惨事と表現しても大袈裟ではない状況のスウェーデンには、実は予選グループ最下位でもプレーオフに行けるルートが残されている。それがいわゆる「UEFAネーションズリーグ枠」だ。この制度は、UEFAネーションズリーグで好成績を収めたチームがW杯予選でグループの３位以下でもプレーオフに進出できる“まさかの救済ルート”を指す。スウェーデンは直近のUEFAネーションズリーグで「リーグC・グループC1」で首位だったため、この実績によってプレーオフ行きの可能性がある。
極端に言えば“予選グループ最下位でもプレーオフ経由W杯出場”という仰天シナリオが存在するのだ。実際、UEFAネーションズリーグの上位リーグ（A・B）でグループ優勝したチームの多くが今回のW杯予選でグループ２位以内を確定させており、スウェーデンのようなチームにまでプレーオフ行きのチャンスが高まっている。
ちなみに、現行の欧州予選では各組の１位が本大会出場（計12か国）。同２位の12チームに、「UEFAネーションズリーグ枠」の４チームを加えた16か国がプレーオフを戦う。プレーオフは16か国が４チームずつトーナメントに分かれ、それぞれの勝者（計４か国）が本大会に駒を進めることになる。
「予選グループ最下位→救済措置でプレーオフ進出→W杯出場」。これが現実のものとなれば、欧州予選はまさに“カオスな状態”とも言えそうだ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
アレクサンデル・イサク（リバプール）、ヴィクトル・ヨケレス（アーセナル）、デヤン・クルセフスキ（トッテナム）、アントニー・エランガ（ニューカッスル）ら有能なタレント揃えながらも結果が出ず、ヨン・ダール・トマソン監督は10月14日に解任された。監督交代（後任はグレアム・ポッターか）をもってしても、残り試合での逆転突破は現実的にほぼ不可能だろう。
極端に言えば“予選グループ最下位でもプレーオフ経由W杯出場”という仰天シナリオが存在するのだ。実際、UEFAネーションズリーグの上位リーグ（A・B）でグループ優勝したチームの多くが今回のW杯予選でグループ２位以内を確定させており、スウェーデンのようなチームにまでプレーオフ行きのチャンスが高まっている。
ちなみに、現行の欧州予選では各組の１位が本大会出場（計12か国）。同２位の12チームに、「UEFAネーションズリーグ枠」の４チームを加えた16か国がプレーオフを戦う。プレーオフは16か国が４チームずつトーナメントに分かれ、それぞれの勝者（計４か国）が本大会に駒を進めることになる。
「予選グループ最下位→救済措置でプレーオフ進出→W杯出場」。これが現実のものとなれば、欧州予選はまさに“カオスな状態”とも言えそうだ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？