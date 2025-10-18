「こないだは悪かった」敵対してたママが友好的に…何か裏が!?【ボスママに徹底的に復讐する話 Vol.9】
この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。
■これまでのあらすじ
妹を苦しめたボスママと取り巻きに立ち向かうため、姉リゼは妹になりすまし行動を開始。ナンバーツーと思われるノバラを腕相撲で倒し、ボスママ・ツバキの疑いの目も何とかかわした。ボスママグループの突然の家への訪問の後、取り巻きのひとりが家庭内暴力問題を解決してほしいと泣きついてきた。リゼは問題解決した暁には自分のグループに入ることを条件に助けることに。
お灸をすえに来たリゼ
ノバラが黙ってはいない…？
ノバラが謝罪!?
ユリの家に突撃し、何をするかと思いきや…暴れていた長男と仲良くなり本音を引き出したリゼ！
翌日、約束通りユリはミゼの仲間に。ボスママグループに動揺が走ります。
すると恐ろしい形相でミゼに近づいてきたのは、ノバラ。また騒動が巻き起こるのかと思いきや…突然「こないだは悪かったな」と謝ってきたのです。
「同じママ友同士仲良くしなきゃ」という言葉にすっかりほだされた様子のリゼですが、実はノバラには何かよからぬ魂胆がある様子…リゼ、騙されないで！
ママ友の手で病院送りにされた妹。その妹に双子のヤンキー姉がなりすまし、意気揚々と反撃を開始する！ だが、その中にはママ友たちを束ねる「最強のボスママ」がいて…!? 痛快すぎるスイッチング復讐劇が始まる。
