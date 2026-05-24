指原莉乃が5月17日、Instagramを更新。自身のファッションを公開したが、“高級ネックレス”に注目が集まっている。「指原さんはこの日、《ネックレスお気に入りです》といって私服らしき姿を投稿しました。夏っぽいヘルシーな服装でしたが、胸元に光っているのは、高級ブランドのハリー・ウィンストンのネックレス。この姿に、驚く声も多数寄せられました」（芸能記者）同ブランドといえば、世界的なセレブも愛用するほどのハ