NNNと読売新聞が行った世論調査で石油製品「ナフサ」について、政府が、国内での供給に問題はないと説明していることに「納得できない」と答えた人が6割を超えました。世論調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は、前回、先月の調査から2ポイント下がって64％で、政権発足から半年以上がたつ中、依然として高い支持率を維持しています。一方、「支持しない」と答えた人は27％でした。石油製品「ナフサ」について、政府が、国