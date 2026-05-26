中東情勢が不透明な中、赤沢経済産業相は、この夏も電気・ガス料金への支援を行うと話しました。家庭の負担は去年を下回るとしています。赤沢経産相「電気の使用量が増加する7月から9月までの間に電気・ガス料金支援を実施すべく、5000億円超の予備費の活用を決定した」電気・ガスへの補助金は7月から3か月間再開されます。補助額は家庭向けの電気料金では、7月と9月は1kWhあたり3.5円、8月は4.5円です。ガスへの補助と合わせると