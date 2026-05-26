【HG 1/144 G-セルフ（大気圏用パック&宇宙用パック）（劇場版『Gのレコンギスタ』Ver.）】 5月26日11時 予約受付開始予定 8月 発送予定 価格：6,050円 BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイにて、「HG 1/144 G-セルフ（大気圏用パック&宇宙用パック）（劇場版『Gのレコンギスタ』Ver.）」の3次発送分を8月に発売する。価格は6,050円。5月26日11時から予約受付