韓国・ソウルの中心部で撤去工事中だった高架道路が崩落し、作業員3人が死亡しました。26日午後2時半ごろ、ソウル中心部のソウル駅近くで、撤去作業中の高架道路の一部が突然、崩落しました。消防によりますと、この事故で作業員6人が巻き込まれ、50代の男性1人と60代の男性2人の合わせて3人が死亡し、3人がケガをしています。一般人で巻き込まれた人は確認されていません。高架道路の下には線路が通っていて、列車が運行を見合わ