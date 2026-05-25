5月ですでに最高気温が30度を超える地域も出ており、暑さが本格化しつつあります。そんな中、東京都の小池百合子知事が4月3日、暑さ対策の「東京クールビズ」の一環として、業務内容によってはハーフパンツ着用も推奨すると表明した件が注目されています。【要注意】「えっ…」これが「ハーフパンツ」と組み合わせてはいけない服です！4月下旬には、都職員がハーフパンツ姿で勤務している様子が新聞やテレビなどで報じられる