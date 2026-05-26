韓国の犯罪分析コメンタリー番組『ヒドゥンアイ』（原題）が、殺人事件の被害者の写真としてStray Kids・ヒョンジンの幼少期の写真を誤って使用したことについて公式に謝罪した。昨年12月8日、MBC every1『ヒドゥンアイ』では「ライブイシュー：クリスマス殺人事件」編が放送された。【話題】ヒョンジン、“少女殺害”容疑の米歌手と過去にコラボ当時の放送では、同年代の女子学生に対する歪んだ執着が残忍な殺人に発展した「泗川