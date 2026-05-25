未成年飲酒で所属事務所との契約を解除された今森まや（20）が、「呪ってるからね」とつづった意味深なコメントをInstagramのストーリーズに投稿し、話題となっている。【映像】今森まやの意味深投稿やベッドでの無防備な姿「ミスマガジン2023」でグランプリを獲得し、ドラマや映画・CMなどで俳優として活躍してきた今森だが、2025年11月8日、未成年飲酒が発覚し所属事務所とのマネジメント契約が解除された。「呪ってるからね