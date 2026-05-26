見慣れたあのパッケージが…こんな色に…カルビーの「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」「フルグラ」など１４品は順次パッケージが白黒に変わります。 背景にあるのはイラン情勢の緊迫化などを受けた「ナフサの供給不足」です。ナフサ不足の影響はこんなところでも… 県薬剤師会 中川潤子副会長「本当にギリギリで毎日綱渡りしてるみたいな感じ」 東区にある薬局では粉薬を包む分包紙や軟膏などを入れ