逮捕された阿部慎之助監督東スポWEB

笠井信輔 巨人・阿部監督の逮捕に言及「お嬢さんが通報…しかし問題は」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 巨人の阿部慎之助監督が暴行容疑で逮捕された事件について、東スポが伝えた
  • 笠井信輔はブログで、娘が通報した経緯を警察が報道に伝えたことを問題視
  • 「シーズン中に父親を通報した娘として認識されてしまうかも」などと綴った
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 巨人の監督 阿部容疑者を逮捕
  2. 2. 逮捕の阿部監督 18歳娘に暴行か
  3. 3. 阿部慎之助容疑者　姉妹の言い争いを止めに入り「カッとなった」　娘を殴り首を絞めた疑い
  4. 4. 阿部監督を逮捕 怒りの声殺到
  5. 5. スカイマーク機 羽田に緊急着陸
  6. 6. 「静かにしろ」阿部監督が注意か
  7. 7. ドーピング容認大会で「世界新」
  8. 8. 旭川・女子高生殺害 殺人罪否認
  9. 9. 1年前にあのに警鐘 投稿が再注目
  10. 10. コカコーラ値上げへ 500ml220円
  1. 11. 監督逮捕 児相経由に違和感も
  2. 12. SEXY女優に批判「料理作るな」
  3. 13. 京都の高校生ら3人逮捕 匿流か
  4. 14. 娘の「思わぬ反撃」にイライラか
  5. 15. 絶対言うなと秋元康氏からメール
  6. 16. あのは干される? 関係者が危惧
  7. 17. 旭川殺害 被害者が無断投稿か
  8. 18. 高市首相 電気ガス代5千円抑制へ
  9. 19. 渦中のあのと紗理奈が「共演」
  10. 20. 石橋貴明 復帰めど立たない現在
  1. 1. 巨人の監督 阿部容疑者を逮捕
  2. 2. 逮捕の阿部監督 18歳娘に暴行か
  3. 3. 阿部監督を逮捕 怒りの声殺到
  4. 4. スカイマーク機 羽田に緊急着陸
  5. 5. 「静かにしろ」阿部監督が注意か
  6. 6. 旭川・女子高生殺害 殺人罪否認
  7. 7. 京都の高校生ら3人逮捕 匿流か
  8. 8. 旭川殺害 被害者が無断投稿か
  9. 9. 高市首相 電気ガス代5千円抑制へ
  10. 10. 女子中学生に数カ月わいせつか
  1. 11. 【速報】巨人・阿部慎之助監督を現行犯逮捕　18歳長女に暴行を加えた疑い
  2. 12. 「日本行くな」煽り中国人消える
  3. 13. 「人殺した」話すも警察拘束せず
  4. 14. JK抵抗…刃物男に追われたか
  5. 15. ナフサ不足 日本の「6月危機」
  6. 16. 銀座の異臭 外国人同士の喧嘩か
  7. 17. 169人死亡の「貰い子ビジネス」
  8. 18. 銀座で大騒動 外人客がケンカか
  9. 19. SNSで人気のクリエイターやアーティストたちの競演！ クセつよ飲食体験で脳汁マシマシ”史上最狂”のフードフェス「脳汁横丁」が今年も帰ってきた！
  10. 20. 小川晶氏のお相手の再就職先注目
  1. 1. 監督逮捕 児相経由に違和感も
  2. 2. 「食べてないのに太る」原因指摘
  3. 3. 暑さ対策 ハーフパンツ推奨賛否
  4. 4. 育休中にスマホ一つで億り人に
  5. 5. 雅子さま「愛子から連絡が…」
  6. 6. 14歳下に求婚 ハゲ自虐おじさん
  7. 7. 高市首相の「美容外交」に賛否
  8. 8. 「朝のコーヒー」飲む時間で違う
  9. 9. ナフサ政府説明「納得せず」6割
  10. 10. 飲料大手が「代替飲料」続々販売
  1. 11. チーみら 消費減税の弱点を指摘
  2. 12. やめたら2千万円貯まった習慣9つ
  3. 13. 官民ファンド 巨額損失で廃止か
  4. 14. 新庄氏の「9.11」私見に疑問の声
  5. 15. 妻の不調で夫が不機嫌のワケ
  6. 16. 旭川殺害 殺意否定に戸惑いの声
  7. 17. 税控除見送り 現金給付に一本化
  8. 18. EV事故で息子失った母の後悔
  9. 19. 旭川殺害 主犯格が「押した」
  10. 20. 栃木強殺 最低でも無期求刑か
  1. 1. 習氏 米大統領に声を荒げ激昂か
  2. 2. 韓国スタバ大炎上で店舗ガラガラ
  3. 3. 薬物容認の大会 賞金1.6億円に
  4. 4. 習氏が高市首相を名指しで非難か
  5. 5. 人間の約9割が右利き その謎
  6. 6. 路上に段ボール押し付ける高齢者
  7. 7. 韓国 35歳の4割が親と同居の訳
  8. 8. 米兵犠牲は「無駄にはならない」
  9. 9. クアッド、26日に外相会合　首脳会談への道筋焦点
  10. 10. 中国が世界一の駅を38カ月で完成
  1. 11. トリニティ実験 当時の写真も
  2. 12. 支配された元妻20人の「現在」は
  3. 13. 比で建設中ホテル倒壊 4人死亡
  4. 14. イラン 船舶への課金は当然
  5. 15. 「昼はコーヒー、夜は酒」中国コーヒーチェーン、アルコール市場で増収図る
  6. 16. 超富裕層に米大統領の情報漏洩か
  7. 17. トルコ警察 CHP本部に突入し排除
  8. 18. 自閉症の7歳児に暴行 男を拘束
  9. 19. コナンとコラボ 中国で賛否の声
  10. 20. ジウォン 最新SHOTに釘付けの声
  1. 1. コカコーラ値上げへ 500ml220円
  2. 2. ヴィレバン本店40年で幕 閉店へ
  3. 3. カルビーきょうから「白黒包装」
  4. 4. スズキ 一部でオイル交換に遅れ
  5. 5. 格安エアコン 来年ほぼ全滅に?
  6. 6. 「パックごはん」業界団体が結束
  7. 7. 72歳男性 年金もらいすぎの悲劇
  8. 8. 飲食料品の消費減税1％が有力に
  9. 9. ハンズ渋谷店が11月に閉店
  10. 10. 「東京に帰る」二拠点生活の現実
  1. 11. 5月末で退職 賞与はどう届く?
  2. 12. 飲料大手が「代替飲料」続々販売
  3. 13. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
  4. 14. 病室の子が笑顔に Moflinの活路
  5. 15. 重要文化財「門司港駅」の全貌
  6. 16. ＴＭＨがＳ高カイ気配に張り付く、半導体関連の出遅れでシンプレクスの大株主浮上に伴う株高思惑も
  7. 17. たまご価格 再び過去最高値に
  8. 18. 「配当長者」になった裏側とは
  9. 19. Switch2 きょうから1万円値上げ
  10. 20. 印で初の高速鉄道 重要な転換期
  1. 1. 「iPhone AIR」買い増しポイント
  2. 2. 台湾がNVIDIA製AI半導体密輸に対する初の本格的な取り締まりで12カ所を捜索、文書偽造と虚偽申告の容疑で逃亡中の3人を逮捕
  3. 3. LINEMO週穫祭5月3週目、PayPayを最大8000円相当増額
  4. 4. お得なスマホ決済の還元策を総括
  5. 5. 「これは新しいEVではない。新しいフェラーリである」── Ferrari LUCEが駆ける未来
  6. 6. Prime Original『スパイダー・ノワール』の第二弾予告と追加場面写真、ニコラス・ケイジのインタビューが公開
  7. 7. ギド・アルゼンチーニ写真展 『女性的宇宙』を開催【Art Gallery M84】
  8. 8. 現実の出来事で賭ける「予測市場」で勝つのは誰か？負けるのは誰か？大手予測市場Polymarketからの証拠
  9. 9. 名古屋圏でPixel 10aが売れてる　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/5/26
  10. 10. マクセル 安全性高めた半固体モバイルバッテリーの急速充電対応モデル発売
  1. 11. Androidに力を入れるシャープ
  2. 12. 永遠に生きる「デジタルクローン」は実現するか
  3. 13. NTTドコモが総合防災訓練を開催、小型の移動基地局車やStarlinkなど能登地震の教訓を生かした取り組みを公開
  4. 14. 埼玉県庁、1万3000人の全職員が情報共有基盤としてkintoneを活用開始
  5. 15. パーパス経営とAI活用で企業変革を推進！ファインズ土屋政紀氏が語る「ブランドを創る経営改革」
  6. 16. 【Google版クロードコード】無料で使えるAIエージェント「Antigravity 2.0」完全ガイド｜概要・インストール方法・使い方・活用事例までやさしく解説！
  7. 17. [山根康宏の「言っチャイナよ」] ファーウェイのカメラフォンが一新、シャオミ初の空冷スマホ登場
  8. 18. 山田祥平のニュース羅針盤 第543回 「AI付き合い」でも「人付き合い」同様、気遣いが円満のコツ
  9. 19. 超会議2015に次世代AKB48メンバー7名が出演『AKB48超会議的推しメン決定戦』を開催
  10. 20. Apple MusicやiPhoneの楽曲を、簡単にライブのようないい音で聞く方法
  1. 1. 阿部慎之助容疑者　姉妹の言い争いを止めに入り「カッとなった」　娘を殴り首を絞めた疑い
  2. 2. ドーピング容認大会で「世界新」
  3. 3. タティスに約53億円の支払い義務
  4. 4. 村上宗隆の「トイレ革命」大好評
  5. 5. 阿部容疑者の事件 現場には妻も
  6. 6. 「娘が通報」報道に…笠井が苦言
  7. 7. 阿部監督へ「進退含め処分検討」
  8. 8. 千秋楽「土俵に穴が」驚きの光景
  9. 9. ドジャース・山本由伸　4勝目！今季最多7安打も「丁寧に」7回1失点
  10. 10. 【巨人】阿部慎之助監督　１８歳娘への暴行容疑で現行犯逮捕
  1. 11. クリロナ 主力放出止まらずか
  2. 12. 亀田興毅氏「人生最大のピンチ」
  3. 13. Wソックス、西田陸浮のメジャー初昇格を発表　マイナー通算110盗塁の韋駄天が村上と共闘へ
  4. 14. 村上18号…大谷記録を射程圏内に
  5. 15. 4安打3得点で勝利した巨人に大矢氏「大したもの」
  6. 16. 巨人球団社長「暴力許されない」
  7. 17. ホ軍に「エリア51」西田陸浮躍動
  8. 18. メロンドカ食い 突然激痛が襲う
  9. 19. 三笘薫 左ハムストリングを手術
  10. 20. 失意の三笘へ22分に拍手 感涙
  1. 1. 1年前にあのに警鐘 投稿が再注目
  2. 2. SEXY女優に批判「料理作るな」
  3. 3. 娘の「思わぬ反撃」にイライラか
  4. 4. 絶対言うなと秋元康氏からメール
  5. 5. あのは干される? 関係者が危惧
  6. 6. 渦中のあのと紗理奈が「共演」
  7. 7. 石橋貴明 復帰めど立たない現在
  8. 8. 「キタニタツヤのANN0」終了へ
  9. 9. 監督逮捕 児相経由に違和感も
  10. 10. 井戸田潤と安達祐実が離婚した訳
  1. 11. 愛子さま 結婚を諦める可能性も
  2. 12. 古舘伊知郎 あのに痛烈助言
  3. 13. 林原めぐみ、山崎和佳奈さん追悼
  4. 14. 細木数子さん 絶頂期のギャラ
  5. 15. あのX投稿の内容に局見解控える
  6. 16. 鈴木おさむ氏がMJのギャラを激白
  7. 17. 「野生の白いパンダ」映像公開
  8. 18. 世界配信の大河 殺人事件被告も
  9. 19. 阿部監督 家庭での苦労あったか
  10. 20. ナフサ高騰 あの騒動と似ている?
  1. 1. ブラ丸見え…なぜ過激化している
  2. 2. 子を望まぬ妻を妊娠させた結果
  3. 3. 「発達障害」理解されにくいワケ
  4. 4. 高須氏語る老化早めるダイエット
  5. 5. UNIQLO感謝祭 買うべきボトムス
  6. 6. 月12万円の養育費 泥沼の争い
  7. 7. ふわふわ 不二家の生ドーナツ
  8. 8. 誰ともかぶらない着こなしが叶う♡ 一目置かれる【大正ロマン】な浴衣特集
  9. 9. プロ厳選 手帳デビュー最適の1冊
  10. 10. 祇園辻利 濃厚抹茶スイーツBOX
  1. 11. 「日本一美しいなで肩」継ぐ俳優
  2. 12. ひと晩で肌が良化する寝る前保湿
  3. 13. マツダ・新型CX-5を徹底レビュー
  4. 14. シャトレーゼ 今だけ登場の商品
  5. 15. 忙しい都市をサバイブする、圧倒的タフネス。揺るぎない信頼感【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
  6. 16. だらしなく見えるTシャツの特徴
  7. 17. 拳で叱るしつけ 数十年後に地獄
  8. 18. 男性がドン引きするインテリア
  9. 19. 八天堂×ローソン 新作スイーツ
  10. 20. 3COINSの使い捨てソックス