【ニューデリー共同】日米豪印4カ国の外相は26日、インド太平洋地域の平和と繁栄には国際法の順守が重要だとするクアッド外相会合の共同声明を発表した。中国が威圧的行動を強める東・南シナ海情勢に「深刻な懸念」を表明した。