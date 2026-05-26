お笑いコンビ、ナイツの塙宣之（48）が26日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜午後1時）に生出演。同日昼に発表された巨人阿部慎之助監督（47）の電撃辞任について言及した。阿部氏は25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している