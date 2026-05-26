今回は、毒親育ちの女子を彼女にした結果、起きたことについてのエピソードを紹介します。彼女が初めて家に泊まったけど…「最近彼女ができましたが、彼女の親はかなり厳しい人のようで、仕事や買い物以外での外出をするときには、親に許可を取らなくてはいけないそうです。話を聞くと、ちょっとしたことで親にすぐ怒られるようで、厳しいというより毒親かなと思ってしまいます。ちなみに彼女はもう成人しているのですが……。そん