10年近くグラドル・アイドルとして活動を続けた後、セクシー女優としてデビューした五条 恋（ごじょう れん）さん（28歳）。一度は芸能活動を引退した彼女が、なぜ世間から「堕ちた」とも言われるセクシー女優デビューを決めたのか。そこに後悔や、葛藤はなかったのか？五条さんのセクシー女優という仕事に対する思いを、家族との関係性も含めてがっつりお話してもらいました。◆山梨のご当地アイドルとして、芸能キャリアスタート