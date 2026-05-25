アニメ「名探偵コナン」シリーズで江戸川コナン役を担当する声優・高山みなみ(62)が25日、公式ブログを更新。4月18日に61歳で死去した声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんを追悼した。山崎さんはコナンシリーズで毛利蘭役を担当。長年、高山とは息ぴったりの掛け合いを披露していた。高山は「感謝をこめて」と題したブログを投稿。「大事な大事な親友を愛し、応援し、悼んでくださった皆さまどうもありがとうございま