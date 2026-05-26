ホロライブプロダクションを運営するカバー株式会社は26日、男性VTuberグループ「ホロスターズ（holostars）」の一部タレントの配信活動終了、その他タレントの今後について発表した。【画像】「ホロスターズ」一部タレントが配信活動終了の発表公式サイトに「『ホロスターズ』一部タレントの配信活動終了と他タレントの今後に関するお知らせ」を掲出。「日頃より『ホロライブプロダクション』および『ホロスターズ』を応援