昭和23年、職務質問された男の木箱から、おむつに包まれた5体の乳児遺体が発見される。捜査で浮上したのは、助産師界の第一人者である妻と元警察官の夫が営む産院だった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）169人もの命を奪った、凄惨極まりない「貰い子ビジネス」とは――。鉄人社の文庫新刊『戦後まもない日本で起きた30の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ©getty◆◆◆木箱か