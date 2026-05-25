今月12日、奈良市の住宅に男らが押し入り、70代の女性が軽傷を負った強盗傷害事件で、警察は25日、京都府内の男子高校生ら3人を逮捕したと発表しました。 【写真を見る】【速報】「トクリュウ」か男子高校生ら3人逮捕奈良市の住宅で強盗傷害事件高齢女性けが 男子高校生ら3人は知人で、警察は犯行態様から、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」とみているということです。 強盗傷害などの疑いで逮捕