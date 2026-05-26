球界に衝撃が走ったのは5月25日の夜のこと。読売ジャイアンツの現役監督である阿部慎之助容疑者（47）が、18歳の長女に対する暴行の疑いで警視庁渋谷署に現行犯逮捕された（※26日未明に釈放、任意捜査へ）。【写真】「育てやすい」長男とキャッチボールも笑顔はなし…の阿部慎之助児相経由での逮捕、疑われた常習性事件の舞台となったのは、東京・渋谷区にある阿部監督の自宅。25日の夜、18歳の長女と15歳の次女が姉妹喧嘩を