誠信女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は26日、「ワールドカップ開催国であるメキシコ在住の韓国人から情報提供を受けた」とし、「メキシコで活動しているあるユーチューバーが制作したワールドカップ関連動画に、旭日旗を使った応援シーンが含まれていた」と明らかにした。主にサッカー関連動画を投稿しているこのユーチューブチャンネルでは、今回のワールドカップに出場する48カ国を紹介する映像の中で、旭日旗を使