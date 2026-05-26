【ディズニーランド「ベイマックス」グッズ】 7月1日 発売予定 価格： 3,100円（ポップコーンバケット） 500円（ハッピーヒーローベイマックスアイス） オリエンタルランドは東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーにて、「ベイマックス」商品を7月1日に発売する。 ポップコーンワゴンではバケ