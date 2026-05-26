ドラゴンクエストからのお知らせ】 5月27日22時より公開予定 スクウェア・エニックスは、配信番組「ドラゴンクエストからのお知らせ」を5月27日22時より公開する。 5月27日で40周年を迎える「ドラゴンクエスト」シリーズ。そんな特別な日に公開される「ドラゴンクエストからのお知らせ」は、10分ほどの配信番組となっており、既にYouTubeのURLが公開されている。いよいよ「ドラゴンク