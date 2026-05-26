お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が２６日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。トンカツ屋で聞いた、大物女優の驚きのの行為をつづった。真栄田はかつておいしいと評判のトンカツ屋に行き「めっちゃ美味しくてさ、食べ終わってお店の人に、めっちゃ美味いです！って伝えたら、『ありがとうございます真栄田さん。トンカツ全部食べてくれて嬉しいです』と」と完食したことに店の人から感謝されたという。これに真栄田は「全部