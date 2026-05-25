パックごはんメーカーで構成する全国包装米飯協会は5月21日、都内で今期の通常総会を開催した。あいさつした会長の佐藤元氏（サトウ食品社長）は一昨年からの急激な米価高騰に触れ「原料があれだけ高くなったので、それに伴う（パックごはんの）値上げも各社で行われた。当社の事情で言えば、売上げは2ケタ増、物量は2ケタ減。それが業界の流れになっている」と説明。また今後は米価が軟化に向かうとの見通しを示し「加工食