トヨタの「SUVミニバン」に熱視線！国産メーカーには「海外専売モデル」が数多くあり、そのなかには「日本でも売ってくれたらいいのに」と思わせる魅力的なモデルがあります。そのなかで注目されるのが、東南アジアで販売されているトヨタ「イノーバ ゼニックス」です。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「“非スライドドア”ミニバン」です！（30枚以上）SUVのような力強さがありながら、中身は3列シートを備えたミニ