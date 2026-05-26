「監督になってからはパワハラ批判を気にして、カッとなるのをずっと我慢している様子でした。まさか自宅が“盲点”となるとは…」。こう語るのは、巨人軍関係者である。阿部慎之助監督（47）が自宅で18歳の娘に暴行した容疑で逮捕される騒動を起こした責任を取り、監督を辞任することになった。娘にケガはなく、過去の親子間トラブルも確認されていない。監督自身は早期釈放になった。なのに、なぜこのような大事になってしまった