値上げする「コカ・コーラ」500ミリリットル入りペットボトルコカ・コーラボトラーズジャパンは25日、飲料商品など計165品を9月1日出荷分から値上げすると発表した。改定幅は3.2％〜18.7％で、「コカ・コーラ」の500ミリリットル入りペットボトルは税抜きの希望小売価格が200円から220円になる。中東情勢の混乱などであらゆるコストが上昇しており「企業努力のみで吸収することは困難な状況」だと説明している。主力商品である